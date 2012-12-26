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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 07:46 BJT

纽约期市: 期棉触及三个月高位,突破长期技术阻力

路透纽约12月26日 - 美国期棉周三突破长期技术阻力位,触及三个月高点,投机客及棉厂买盘,提振了年终涨势.

棉花连续三个交易日上涨,洲际交易所交易主力3月合约 结算价上涨0.66美分,或0.9%,报每磅77.06美分.

盘中曾触及9月19日以来的最高77.07美分.

周三成交量仍是清淡,日内成交量不到8,000口.许多市场人士还在放假.

期棉有效突破200日移动均线76.53美分之后,涨势更加确立.这是自去年7月以来,近月合约首度突破这个长期技术阻力位.

但从技术图形分析来看,相对强弱指标(RSI)触及70,市场已呈现超买.

周一未平仓合约减少941口至166,099口,显示投机客忙于空头回补.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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