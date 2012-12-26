纽约期市: 期棉触及三个月高位,突破长期技术阻力

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
路透纽约12月26日 - 美国期棉周三突破长期技术阻力位,触及三个月高点,投机客及棉厂买盘,提振了年终涨势.
棉花连续三个交易日上涨,洲际交易所交易主力3月合约 结算价上涨0.66美分,或0.9%,报每磅77.06美分.
盘中曾触及9月19日以来的最高77.07美分.
周三成交量仍是清淡,日内成交量不到8,000口.许多市场人士还在放假.
期棉有效突破200日移动均线76.53美分之后,涨势更加确立.这是自去年7月以来,近月合约首度突破这个长期技术阻力位.
但从技术图形分析来看,相对强弱指标(RSI)触及70,市场已呈现超买.
周一未平仓合约减少941口至166,099口,显示投机客忙于空头回补.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
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路透上海2月17日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(22日)招标增发五期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过230亿元人民币，期限含一年、三年、五年、七年 和10年。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%，其中三年和五年各可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：40亿；3/5年：50亿；7/10年：30亿 其中3/5年各可追加15亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：2月22日下午14:00-15:00 7/10年：2月22日下午14:00-15:30