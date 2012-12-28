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亚洲 | 2012年 12月 29日 星期六 06:41 BJT

纽约期市:期棉遭遇获利了结,录得五周最大单日跌势并触及两周低点

路透纽约12月28日 - 期棉周五扩大跌势,录得五周最大单日跌幅,并
触及两周低点,因投资人继续在期棉本周稍早升至数月高位后获利了结.
    
    周三,期棉触及9月19日来最高的77.1美分,但之后两日,期棉大跌,三
周升幅回吐近半.
    
    交易商表示,交投清淡令跌势被放大,但经纪也认为这是另一波升势前
的喘息.
       
    交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月合约 结算价收低1.35美分,
或1.77%,报每磅74.66美分,盘中跌至两周低点74.62美分.
    
    即便如此,期棉也势将录得去年首季以来最佳季度表现,当时期棉创下
2.2美元之上的高位,为美国1860年代内战以来首见.(完)

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