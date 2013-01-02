纽约期市: 期棉收高,此前美国财政协议带动释然性升势

路透纽约1月2日 - 期棉周三收高,在美国议员通过协议以避掉了所谓 的财政悬崖后,商品市场全面出现如释重负的升势,抵销了疲弱的人气及美 元升值的影响. 美国预算协议一开始带来的鼓舞气氛,在2013年的首个交易日盘初将 期棉价格推升至高见76.95美分. 但期棉午市盘初一度转跌,因美元兑欧元反弹且谷物价格挫跌,到收盘 时才又回升,因新的投机资金全面涌进商品. 经纪商表示,在缺乏强劲供需基本面的支撑下,期棉仍容易承压. "(预算协议)今天推升期棉,但不会持久,"一位美国经纪商表示."如果 接近74.38美分,技术面来说市场将受创." 交投最热络的3月期棉 结算价上涨0.22美分,或0.30%,报每磅75 .36美分.分析师表示,市场在2美分的区间交易,但仍守在近期趋势,且可能 横盘整理. 近月期棉 受到技术买盘的支撑,此前曾触及20日移动均线74.88 美分.(完)