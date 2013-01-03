纽约期市: 期棉小涨,交易商等待中国政策调整消息

路透纽约1月3日 - 期棉周四收盘小涨,许多交易商等待中国可能改变 进口配额、并部分释出战略库存的消息;中国为全球最大的纺织品市场. "尽管中国明天可能不会有任何公告,多数交易商仍在等待中国政府关 于进口配额或储备棉标售的消息,"INTL FCStone分析师团队表示. 交投最热络的3月期棉 结算价上涨0.03美分,或0.04%,报每磅75 .39美分,盘中在相对宽阔的1.3美分区间内交投. 关于北京当局可能正准备改革进口及储备政策,目前尚未有正式迹象 浮现,但美国市场受到可能即将宣布措施的谣言影响.中国市场将在周五开 启新年首个交易日. 在没有明确细节的情形下,交易商一直难以解读中国标售部分旧有储 备是否会对市场造成利空;尽管如此,交易商指出,如果有储备标售,就可能 抵消新进口许可及增补库存带来的新买兴. 而在中国以外,交易商将会关注美国周五公布的一周销售数据;上周销 售数据为28.33万包,较前一周下滑15%. 多数人士预期销量进一步下滑,受耶诞假期及价格攀高影响;期棉在12 月26日及27日时曾突破77美分,触及10月中旬以来高点.(完)