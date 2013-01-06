纽约期市: 期棉下滑,中国计划出售棉花储备的消息惹人关注

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约1月4日 - 期棉价格周五遭遇技术卖压下滑,在美国发布数据显示棉花出口下降36%,以及北京方面证实将出售部分棉花储备后,市场跌破短期趋势线.
交投最活跃的3月期棉 结算价跌0.34美分或0.45%,报每磅75.05美分.
期棉价格一度逼近一个月低点73.72美分,若非尾盘时的一波买盘帮助棉价在临近结算前收复部分失地,今日或将创下六周来最大单日跌幅.
"有人出手买入,提振价格回升1美分."一位美国经纪商表示,并指出棉价自低点反弹让不少交易员感到意外.一些人认为逢低承接是突然出现买盘的原因所在.
交易员将市场跌破两个月上升趋势线归因于卖盘出现,不过有消息称中国将出售部分棉花储备,市场最初对此作出负面反应.此消息令许多美国贸易商担心,不知中国政府的大规模采购行动将持续多长时间.
市场注意力还转向美国出口销售数据.该数据显示,棉花出口量减少36%至18.06万包.该数据亦较前一周的四周均值下降45%.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。