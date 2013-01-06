纽约期市: 期棉下滑,中国计划出售棉花储备的消息惹人关注

路透纽约1月4日 - 期棉价格周五遭遇技术卖压下滑,在美国发布数据显示棉花出口下降36%,以及北京方面证实将出售部分棉花储备后,市场跌破短期趋势线.

交投最活跃的3月期棉 结算价跌0.34美分或0.45%,报每磅75.05美分.

期棉价格一度逼近一个月低点73.72美分,若非尾盘时的一波买盘帮助棉价在临近结算前收复部分失地,今日或将创下六周来最大单日跌幅.

"有人出手买入,提振价格回升1美分."一位美国经纪商表示,并指出棉价自低点反弹让不少交易员感到意外.一些人认为逢低承接是突然出现买盘的原因所在.

交易员将市场跌破两个月上升趋势线归因于卖盘出现,不过有消息称中国将出售部分棉花储备,市场最初对此作出负面反应.此消息令许多美国贸易商担心,不知中国政府的大规模采购行动将持续多长时间.

市场注意力还转向美国出口销售数据.该数据显示,棉花出口量减少36%至18.06万包.该数据亦较前一周的四周均值下降45%.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 郑茵)