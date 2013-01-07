纽约期市: 期棉收高,但仍陷于关键技术水准之间

路透纽约1月7日 - 美国期棉周一收高,因预期指数很快将开始展期, 但期棉市场仍陷于关键技术水准之间,其在昨日跌至的三周低位上方盘整. 洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价上涨0.66美分,或0.9 %,报每磅75.71美分. "人们都想跑在指数基金前面,因为该基金将不得不买入约6,000口期 棉,"Atlantic Capital Advisors首席交易商Nick Gentile称. 指数基金料将于本周开始重组投资组合,届时将买入因2012年表现较 差而被减持的商品.去年棉花是汤森路透Jefferies CRB指数 中 表现第三差的商品.期棉2012年累计跌17%. 期棉指标合约在主要长期技术水准间交投,依照市场走向,技术交易商 将这些技术水准视作买入或卖出信号.主要合约在100日移动均线切入位74 .13美分至200日移动均线切入位76.15美分间交投. 美元走软及商品走强被交易员视为有利期棉市场. 中国正在考虑公布新的进口配额,并出售一部分储备棉.商户与分析师 称,此举目的是为遏制该国纺织业潜在的危机. 这一消息引发对中国政府的棉花买盘将持续多久的忧虑.中国的国储 棉花目前估计约为900万吨,相当于中国棉纺厂的一年需求. 周一印度政府官方表示,可能将增加棉花购买以帮助那些面临价格下 滑及出口需求低迷的农户.印度是全球第二大棉花生产国.(完)