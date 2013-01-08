纽约期市: 棉花收低,因在美农业部报告出炉前浮现卖盘

* 指数基金重新平衡投资组合,可望带动一些买盘

* 印度棉花买盘料增加,因印度政府买入

路透纽约1月8日 - 美国期棉周二收低,因担忧本周稍后出炉的美国农业部报告将显示消费下降,投资人降低多头仓位.

"在周五全球农业供应及需求预估报告(WASDE)公布前,看到有一些平仓及卖盘,"商品投资企业LOGIC Advisors合作伙伴Ron Lawson称,报告料将降低全球棉花消费预估.

目前棉花市场关注周五的全球农业供应及需求预估报告,预料将提供美国农业部(USDA)对主要美国及全球作物和美国牲畜的最新全面预估.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价下跌0.59美分,报每磅75.12美分.

市场成交量低于平常,部份原因是一些棉花交易商出席在圣安东尼奥举行的行业年度会议,年会活动将在周四结束.

根据汤森路透调查,美国农民棉花种植面积将为二十年来最小年份之一,因谷物市场走强,农夫减少种植棉花,改种縠物.

指数基金预料将在本周开始重新平衡其投资组合,预期届时指数基金将买入棉花,因棉花去年表现疲弱,指数基金减持了棉花.

在去年汤森路透-Jefferies CRB指数 中,棉花是第三大下跌商品.棉花在2012年下跌17%.