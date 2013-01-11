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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 08:18 BJT

纽约期市: 期棉价格小涨,预期部分土地将改种谷物

路透纽约1月10日 - 期棉价格周四录得小幅上涨,种植者预计有更多迹象显示,部分土地将因谷物市场上涨改种其他作物.美国农业部即将公布月度谷物报告.

洲际交易所(ICE)主力3月期棉 结算价上涨0.41美分,或0.52%,报每磅75.20美分.

鲜有人预计农业部展望报告将有大幅调整,此前预计库存为创纪录的8,000万捆棉花(每捆重480磅).不过一些人预计周五的报告将下调美国产出预估,因德克萨斯州出现乾旱,且美国出口增加.

多数将更密切关注谷物报告,因预期今年部分土地将改为种植玉米,大豆和小麦.

本周一项调查显示,市场人士预期棉花种植规模将降至三十年最低水平之一.

密西西比州立大学农业经济学家A.O. Cleveland称,预计政府将把亚洲需求预测上调40万捆.(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
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