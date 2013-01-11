纽约期市: 期棉价格小涨,预期部分土地将改种谷物

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月10日 - 期棉价格周四录得小幅上涨,种植者预计有更多迹象显示,部分土地将因谷物市场上涨改种其他作物.美国农业部即将公布月度谷物报告.
洲际交易所(ICE)主力3月期棉 结算价上涨0.41美分,或0.52%,报每磅75.20美分.
鲜有人预计农业部展望报告将有大幅调整,此前预计库存为创纪录的8,000万捆棉花(每捆重480磅).不过一些人预计周五的报告将下调美国产出预估,因德克萨斯州出现乾旱,且美国出口增加.
多数将更密切关注谷物报告,因预期今年部分土地将改为种植玉米,大豆和小麦.
本周一项调查显示,市场人士预期棉花种植规模将降至三十年最低水平之一.
密西西比州立大学农业经济学家A.O. Cleveland称,预计政府将把亚洲需求预测上调40万捆.(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。