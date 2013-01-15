纽约期市: 期棉价格下跌,市场消化中国储备棉拍卖消息

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透纽约1月14日 - 期棉价格周一小跌,因中国开始出售部分的庞大储备棉.中国的棉花储备已多到足以供应该国棉纺织业一年所需.
投资人并聚焦于周五美国政府公布月度作物报告中的黯淡全球展望.
期棉回吐周五和早盘涨幅,周一稍早时价格曾触及每磅76美分.洲际交易所(ICE)期棉主力3月合约 结算价下跌0.1美分,或0.13%,报磅75.52美分.成交量有近11,000口.
期棉价格陷于近期区间,市场从中国拍卖消息得到指引.中国政府的储备占到了2012/13年度预估过剩供应量的一半.
尽管中国拍卖储备早在预期之中,但仍足以打压人气,并让投资人更加担心储备棉进入市场的冲击.
"我认为市场将会持续震荡.无论(出售储备棉)何时发生,都会带来压力,"花旗集团期货策略师Sterling Smith在盘中表示.
有些人担心这将会影响到重要的中国纺织厂需求,它们通常会进口棉花.其他人则表示,释出储备加上新的进口许可,将会刺激需求.
政府尚未正式证实将会发放新的进口许可,且有迹象显示对本地棉花的需求疲弱.交易商表示,计划释出的38,062吨储备棉可能仅会卖出一半.
美国期棉报告带来一些鼓舞作用,报告显示美国棉花期末库存大幅减少,因出口走强且德国州地区的乾旱天气导致产出下降.
但美国农业部周五公布,全球7月底的库存将达到创纪录的逾8,100万包(每包重480磅).中国两年来不断买进所积聚的战略储备棉即占了半数.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍; 审校 徐文焰)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。