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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 08:10 BJT

纽约期市: 期棉价格下跌,市场消化中国储备棉拍卖消息

路透纽约1月14日 - 期棉价格周一小跌,因中国开始出售部分的庞大储备棉.中国的棉花储备已多到足以供应该国棉纺织业一年所需.

投资人并聚焦于周五美国政府公布月度作物报告中的黯淡全球展望.

期棉回吐周五和早盘涨幅,周一稍早时价格曾触及每磅76美分.洲际交易所(ICE)期棉主力3月合约 结算价下跌0.1美分,或0.13%,报磅75.52美分.成交量有近11,000口.

期棉价格陷于近期区间,市场从中国拍卖消息得到指引.中国政府的储备占到了2012/13年度预估过剩供应量的一半.

尽管中国拍卖储备早在预期之中,但仍足以打压人气,并让投资人更加担心储备棉进入市场的冲击.

"我认为市场将会持续震荡.无论(出售储备棉)何时发生,都会带来压力,"花旗集团期货策略师Sterling Smith在盘中表示.

有些人担心这将会影响到重要的中国纺织厂需求,它们通常会进口棉花.其他人则表示,释出储备加上新的进口许可,将会刺激需求.

政府尚未正式证实将会发放新的进口许可,且有迹象显示对本地棉花的需求疲弱.交易商表示,计划释出的38,062吨储备棉可能仅会卖出一半.

美国期棉报告带来一些鼓舞作用,报告显示美国棉花期末库存大幅减少,因出口走强且德国州地区的乾旱天气导致产出下降.

但美国农业部周五公布,全球7月底的库存将达到创纪录的逾8,100万包(每包重480磅).中国两年来不断买进所积聚的战略储备棉即占了半数.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍; 审校 徐文焰)

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