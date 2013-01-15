纽约期市: 期棉价格上涨,尾盘指数买盘提供支撑

路透纽约1月15日 - 期棉价格周二收高,因尾盘时的指数买盘提振价格升穿最近的技术阻力位,且有关中国政府释放库存的担忧降温.
洲际交易所(ICE)期棉主力3月合约 结算价上涨0.69美分,或0.91%,报磅76.21美分.成交量有近12,500口.
"今天是指数重新调整权重的最后一天,"Plexus Cotton Ltd风险管理主管Peter Egli称.
尽管惠誉警告称美国若重演2011年有关债务上限的对峙,其投资级别可能下调,但期棉维持涨势.
市场继续在好坏不一的迹象中纠结:周一消息显示中国政府开始向当地纺织厂出售部分战略储备棉,而经纪商怀疑这些棉花质量.
一些人曾担心释储将抑制当地纺织厂对外国棉花的需求,不过释储可能不能满足当地纺织厂的需求.
"第一阶段标售可能尤其不能满足纺织厂的质量要求,因大部分是降级的2008年棉花,"FCStone称.
他们称,进口棉花仍然比国内供应便宜,即便加上40%的高额关税.
ICE周一公布的数据显示,未平仓合约增长3,694口,至175,216口的两个月高点,反映出新的流动性.(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)