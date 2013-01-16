纽约期市: 棉价触及四个半月高位,投机性买盘引发实货需求

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约1月16日 - 美国期棉周三交投放量,价格升至四个半月最高位,突破技术阻力位后,投机性买盘引发棉花加工厂的实货需求.
此为四周内最大单日涨幅,期棉价格升至更高的区间,交易商预计棉价将继续上扬.
ICAP Cotton棉花交易员Lou Barbera称,"期棉价格突破了200日移动均线,40日均线与100日均线交叉,这是完美的技术性涨势."
洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 盘中一度触及略低于78美分的9月初以来最高水准,结算价涨1.12美分,或1.5%,报每磅77.33美分.
当日成交量近3.2万口,几乎是250日均值的两倍.
期棉表现优于整体金融市场和商品市场.汤森路透Jefferies CRB指数当日微涨0.19%,主要受谷物价格上涨带动.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。