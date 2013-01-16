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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 06:28 BJT

纽约期市: 棉价触及四个半月高位,投机性买盘引发实货需求

路透纽约1月16日 - 美国期棉周三交投放量,价格升至四个半月最高位,突破技术阻力位后,投机性买盘引发棉花加工厂的实货需求.

此为四周内最大单日涨幅,期棉价格升至更高的区间,交易商预计棉价将继续上扬.

ICAP Cotton棉花交易员Lou Barbera称,"期棉价格突破了200日移动均线,40日均线与100日均线交叉,这是完美的技术性涨势."

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 盘中一度触及略低于78美分的9月初以来最高水准,结算价涨1.12美分,或1.5%,报每磅77.33美分.

当日成交量近3.2万口,几乎是250日均值的两倍.

期棉表现优于整体金融市场和商品市场.汤森路透Jefferies CRB指数当日微涨0.19%,主要受谷物价格上涨带动.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 张涛)
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