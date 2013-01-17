纽约期市: 期棉大涨至八个月高点,受出口销售数据带动

路透纽约1月18日 - 期棉周四在收盘前涨至八个月高位,此前美国出口销售触及一个月最高水平,而中国对棉花的买兴也有反弹.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价涨0.45美分,或0.6%,报每磅77.78美分,有望录得12月初以来最佳单周表现.该合约已连续三日上涨.

3月期约自触及去年5月中旬迄今高位78.18美分后,价格就一直保持在远高于短期和长期移动均线上方.经纪商称市场已上看80美分.

根据交易所数据,期棉连续第二天放量成交.周三大涨吸引新资金入场.未平仓量增加近4,500口至略低于18万口,为11月中旬以来最高水准.

美国数据显示,截至周四当周售出了339,000包棉花,为一个月高点,且较前周大幅增长了73%,较先前的四周均值也高出逾三分之一.这令一部分投资者感到意外.假日造成了前周销售放缓.

一周棉花销售量中,有略低于三分之一都出口到了中国.排名中国之后的土耳其和印尼分别购买了83,600包和42,300.

整体市场上,美国就业和住房数据强劲帮助提振棉花市场人气.

1月12日当周初请失业金人数触及五年低位,12月房屋开工年率大幅上升,是美国经济依旧处于复苏的最新信号. .