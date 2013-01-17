纽约期市: 期棉大涨至八个月高点,受出口销售数据带动

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透纽约1月18日 - 期棉周四在收盘前涨至八个月高位,此前美国出口销售触及一个月最高水平,而中国对棉花的买兴也有反弹.
洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价涨0.45美分,或0.6%,报每磅77.78美分,有望录得12月初以来最佳单周表现.该合约已连续三日上涨.
3月期约自触及去年5月中旬迄今高位78.18美分后,价格就一直保持在远高于短期和长期移动均线上方.经纪商称市场已上看80美分.
根据交易所数据,期棉连续第二天放量成交.周三大涨吸引新资金入场.未平仓量增加近4,500口至略低于18万口,为11月中旬以来最高水准.
美国数据显示,截至周四当周售出了339,000包棉花,为一个月高点,且较前周大幅增长了73%,较先前的四周均值也高出逾三分之一.这令一部分投资者感到意外.假日造成了前周销售放缓.
一周棉花销售量中,有略低于三分之一都出口到了中国.排名中国之后的土耳其和印尼分别购买了83,600包和42,300.
整体市场上,美国就业和住房数据强劲帮助提振棉花市场人气.
1月12日当周初请失业金人数触及五年低位,12月房屋开工年率大幅上升,是美国经济依旧处于复苏的最新信号. .
从图表上看,棉花价格接近超买,相对强弱指标报68,距离标志超买的70仅一步之遥.(完) (编译 洪曦; 审校 李军)
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