纽约期市: 期棉触及八个月高位,受助于中国需求希望

路透纽约1月18日 - 期棉周五跳升至八个月新高,投机客预计来自中国的出口需求强劲,因而继续买入期棉.中国政府继续增加棉花战略储备.

洲际交易所交投最活跃的3月合约 收涨0.77美分,或0.99%,报每磅78.55美分.

在连涨四日后,本周期棉近月合约录得10月以来最大周度涨幅.

交投仍然旺盛,今天有1.9万口3月合约易手,交易商称,这是机构买兴强劲的证据.

看涨人士表示,周四公布的良好的出口销售数据,美国种植面积将是多年来最低的预期,以及中国将继续买入的预期等因素支撑市场.

Knight Capital的棉花策略师Sharon Johnson表示,在三周连涨后,期棉价格下周可能回调.一旦价格触及80美分,投资者通常就开始锁定获利.下周一市场因假休市.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)