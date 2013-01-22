纽约期市: 棉花价格突破80美分水准,投机客大量押注中国需求

路透纽约1月22日 - 棉花价格周二升至80美分以上的七个月高位,因投机客继续押注中国需求将强劲.

有关来自工厂和中国国家储备的买盘,帮助抵消了因需求不振以及2012/13年度库存料创纪录的预期而带来的担忧情绪.

美国小长假周末后的首个交易日,棉花市场涨幅有限,因价格突破80美分后交易商逢高卖盘.

洲际交易所(ICE)3月期棉合约 结算价上涨1.38美分,或1.75%,报79.93美分,录得连续第五天上涨.这是12月10日至今最好表现的一天.近月合约 高位80.2美分是6月21日迄今最高水准.

投机客入场持续推高成交量,日内有近4万口合约易手,较过去30日均值高出了逾一倍.

在经历一周不间断的买盘后,市场可能易受获利了结的影响.

"市场已经超买,过去三或四周来未平仓量有了很大增加.以某个时点来看--今天、明天或者本周某个时间--出现三或四美分的回落是很健康的."Knight Capital棉花专家Sharon Johnson表示.

图表上看,市场处于超买--相对强弱指标周二报76,远高于70的警戒线.

该指标亦是2011年2月以来最高,之后价格突破每磅2.20美元水平.棉价在几个月内跌破了1美元.

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,投资者净多仓数量升至逾一年最高,因其押注中国买盘将推高价格.

投资人还认为,2013年美国农场主种植棉花的面积料是数十年以来最低水平,因谷物市场表现更为强劲,挤占了棉花的种植价值.

这种状况将有助于降低创纪录的棉花库存.市场预计截至7月,棉花库存总量料为超过8,100万包.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 利棣儿)