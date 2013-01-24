纽约期市: 期棉价格盘中一度升至84美分,自去年夏季来首次重返牛市

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约1月24日 - 棉花期货自去年夏季以来首次重返牛市,周四连续第七个交易日买兴畅旺,投机客押注中国需求强劲.
盘初交投狂热,期棉价格一度飙升逾4%至每磅84美分,随后贸易商及生产商卖盘令市场脱离七个月高位.但期棉价格对于纺织厂买家而言仍太高.
"市场认为中国经济正在好转,"商品经纪商Keith Brown and Co的主管Keith Brown说.
洲际交易所(ICE)交投最活跃的3月合约 上涨2.41美分或3%,结算价报每磅82.89美分,为连续第七个交易日上涨,创一年来最长连涨期.此为近月合约自6月20日以来的最高结算价.
这使得11月初至今的累积涨幅达到20%.成交量接近60,000口,比短期及长期均值高出一倍多.
在经历两年的双位数跌幅后,对冲基金重建多头仓位,对中国需求的乐观情绪不断增强,盖过对创纪录库存的担忧.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。