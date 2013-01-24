纽约期市: 期棉价格盘中一度升至84美分,自去年夏季来首次重返牛市

路透纽约1月24日 - 棉花期货自去年夏季以来首次重返牛市,周四连续第七个交易日买兴畅旺,投机客押注中国需求强劲.

盘初交投狂热,期棉价格一度飙升逾4%至每磅84美分,随后贸易商及生产商卖盘令市场脱离七个月高位.但期棉价格对于纺织厂买家而言仍太高.

"市场认为中国经济正在好转,"商品经纪商Keith Brown and Co的主管Keith Brown说.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的3月合约 上涨2.41美分或3%,结算价报每磅82.89美分,为连续第七个交易日上涨,创一年来最长连涨期.此为近月合约自6月20日以来的最高结算价.

这使得11月初至今的累积涨幅达到20%.成交量接近60,000口,比短期及长期均值高出一倍多.

在经历两年的双位数跌幅后,对冲基金重建多头仓位,对中国需求的乐观情绪不断增强,盖过对创纪录库存的担忧.(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚; 审校 徐文焰)