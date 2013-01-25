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亚洲 | 2013年 1月 26日 星期六 06:58 BJT

纽约期市: 期棉结束升势收低约3%,遭遇获利了结

路透纽约1月25日 - 棉花期货周五下跌约3%,录得两个月来最大单日跌幅,因商人在棉花市场录得一年来最长涨势后获利了结.

早盘的卖盘令棉花从七个月高位回落,终止之前七天升势,但近月合约仍在每磅80美分上方,此为去年6月来的最高水平.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的3月合约 下跌2.37美分或2.85%,结算价报每磅80.82美分,今日成交再度放量.

市场对棉价回落并不感到意外,因棉价在周四涨至84美分,触及6月中来的最高位,令许多交易商和分析师都意外.但投机者仍主导市场.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
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