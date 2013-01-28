纽约期市: 期棉恢复涨势,因持续出现投机性买盘

路透纽约1月28日 - 美国期棉周一恢复涨势而收高,上周五在连涨七个交易日后涨势暂停,今日收高是因投机性买盘持续抵消商业对冲卖盘.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价上扬0.53美分,或0.65%,报每磅81.05美分,今日稍早曾升至81.38美分的高位.

期棉价格在高位居稳,连续第四个交易日收于80美分心理关口上方.商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,投机客建立了2010年11月以来最多的净多头部位.

期棉价格上周四升至84美分后,上周五的价格回调已在预料之中.多数经纪商一致认为市场呈超买状态.尽管如此,7月期约 今日收盘时仍稳居于80.97美分,高于上周五的80.4美分.

对冲基金等投机客正在买入期棉,预计全球最大纺织品市场--中国需求依旧强劲,而且今年美国农户播种量较少.他们预计这些因素将帮助消化料将创纪录高位的库存.全球截至7月的棉花库存预计将超过8,000万包.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>