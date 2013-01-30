纽约期市: 期棉再度上涨,技术面"金叉"传递看涨讯号

路透纽约1月29日 - 美国期棉价格周二再度飙升,因技术图表上的"金叉"给投资者再添增加多仓的理由,投机性买盘持续第八天出现.

期棉一度测试上周所及七个月高位,后者是在技术面支撑和过剩供应缩减预期下产生的.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的3月棉花期货合约 上涨1.34美分,或1.65%,结算价报每磅82.39美分,盘中高位是83.88美分.

期棉50日移动均线与200日移动均线交叉,形成技术分析所谓的"金叉",暗示短期动能更加看涨.

只要近月合约价格大幅高于50和200日移动均线,这个看涨型态就将保持下去.这两条均线周二较近月合约价格低约7美分.

多数交易员称,对美国今年春季种植面积下降,以及德州天气干旱将导致产量下降的预期,使看涨氛围日益浓厚.美国是全球第三大棉花生产国,德州是其最大的产棉州.

全球第七大产棉国澳洲降雨量偏高,也被称作是市场上涨的原因之一.

这些因素目前抵消了对全球供应过剩,以及对棉花价格偏高失去对聚酯产品的竞争力,恐损及长期棉花需求的忧虑.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 程琳; 审校 于春红)