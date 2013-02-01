纽约期市: 期棉连升第五周,录得2011年迄今最长升势

路透纽约2月1日 - 棉花价格周五再次上涨,因投机性买盘盖过了商人卖出的影响,令市场连涨第五周,录得2011年迄今最长升势.
洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价上升0.03美分,或0.04%,报每磅82.98美分,日高在83.45美分.
本周,棉花价格升幅不及上周,但对冲基金的多头押注支持棉花录得2011年初迄今最长升势.
有市场人士表示,市场未能攻克84美分,被视为空头的一次小胜利.
注册库存不断上升,指数基金将其头寸展期,期货价格仍高于现货价格,及中国新年假期即将来临,令棉花价格可能出现修正.
周四未平仓合约仅上升略多于3,200口,至208,681口,此为2011年2月来最高.之后的一个月,即2011年3月,棉价升至每磅2.20美元,创下美国1860年代内战来的最高纪录.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)