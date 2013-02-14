纽约期市:ICE期棉连续第二日下跌,因价格进入修正且逢中国新年

路透纽约2月13日 - 棉花价格周三连续第二日下跌,因市场盘整且中国买家因春节假期放假.

洲际交易所(ICE)期棉交易主力5月合约 下跌0.89美分,或1.1%,结算报每磅82.21美分.盘中稍早时该合约跌至81.35美分,为指标合约从1月28日以来最低盘中价格.

"中国在过年放假,所以买兴不浓.另外就是棉价已经过高.市场可能正在重新建立新趋势,而且其实这已来得儿有点晚了."Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan说.

投机客今年迄今已推高棉价上涨约7%,在2月5日截止的一周,投机客的棉花市场多头部位增加至两年半高位.

现货3月合约 周三收低0.99美分,或1.2%,报每磅80.82美分.未平仓量高于57,000口.(完)

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