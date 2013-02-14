纽约期市:ICE期棉连续第二日下跌,因价格进入修正且逢中国新年

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
路透纽约2月13日 - 棉花价格周三连续第二日下跌,因市场盘整且中国买家因春节假期放假.
洲际交易所(ICE)期棉交易主力5月合约 下跌0.89美分,或1.1%,结算报每磅82.21美分.盘中稍早时该合约跌至81.35美分,为指标合约从1月28日以来最低盘中价格.
"中国在过年放假,所以买兴不浓.另外就是棉价已经过高.市场可能正在重新建立新趋势,而且其实这已来得儿有点晚了."Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan说.
投机客今年迄今已推高棉价上涨约7%,在2月5日截止的一周,投机客的棉花市场多头部位增加至两年半高位.
现货3月合约 周三收低0.99美分,或1.2%,报每磅80.82美分.未平仓量高于57,000口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪; 审校 李爽)
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