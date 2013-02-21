纽约期市: 期棉创下1月来最大单日跌幅,从九个月高点回落

路透纽约2月21日 - 期棉价格周四创下近一个月最大单日跌幅,在本周稍早触及九个月高位后价格回调,另外油价和谷物价格下跌亦打压期棉价格.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 跌1.23美分,或1.5%,报每磅83.23美分,这是1月25日以来最大跌幅.

"鉴于周二和周三涨势较大,今天市场回调很正常,"Plexus Cotton Ltd风险管理董事Peter Egli称.

棉价亦受到外围市场的打压.

"美元上涨,这使美国棉花出口价格略高,"INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian称.

美元指数升至五个月高位.

汤森路透/Jefferies CRB指数 下跌,因油价跌至三周低位.小麦小和玉米价格的下挫,加剧了这一压力.

ICE现货3月棉花 跌0.97美分,或1.1%,报每磅81.31美分.(完)

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