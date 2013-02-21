纽约期市: 期棉创下1月来最大单日跌幅,从九个月高点回落

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约2月21日 - 期棉价格周四创下近一个月最大单日跌幅,在本周稍早触及九个月高位后价格回调,另外油价和谷物价格下跌亦打压期棉价格.
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 跌1.23美分,或1.5%,报每磅83.23美分,这是1月25日以来最大跌幅.
"鉴于周二和周三涨势较大,今天市场回调很正常,"Plexus Cotton Ltd风险管理董事Peter Egli称.
棉价亦受到外围市场的打压.
"美元上涨,这使美国棉花出口价格略高,"INTL FCStone风险管理顾问Chris Kramedjian称.
美元指数升至五个月高位.
汤森路透/Jefferies CRB指数 下跌,因油价跌至三周低位.小麦小和玉米价格的下挫,加剧了这一压力.
ICE现货3月棉花 跌0.97美分,或1.1%,报每磅81.31美分.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。