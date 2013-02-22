纽约期市: 期棉连跌三周,本周稍早触及九个月高位后回调压力较大

企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透纽约2月22日 - 期棉价格周五从稍早涨势中回落,本周录得第三周连跌,因强劲的美国出口数据未能盖过本周稍早触及九个月高位后回调压力.
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 跌0.09美分,或0.1%,报每磅83.14美分.
周三期棉价格高见85.24美分,为去年5月来最高,但之后未能守住升势动能,较上周收盘水准跌约0.06%,连跌三周.
期棉今年迄今已经大涨超过9%,大致受到投机买盘带动,投机商将期棉净多头仓位增至两年半最多.
汤森路透初步数据显示,期棉成交清淡,仅约1.5万口,30日均值约2.4万口.(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。
路透上海4月5日 - 中国将在河北省设雄安新区的消息公布后，投资界对于受益公司有各种版本的预测。华夏幸福等A股上市公司周二晚间纷纷刊登澄清公告。华夏幸福称，其在雄安新区的项目尚存不确定性。
0008GMT * 有传言称，隔夜市场大型日本官方养老基金再度出现在110.00前 * 美元/日圆低见110.27，未达到3月28日低点110.18和3月27日低点110.11 * 不过这次反弹幅度更浅，仍倾向于下行 * 阻力位来自小时图上呈现下降趋势的一目均衡云区，底部在110.94，该水准亦为55小时移动均线 * 除去110.00附近的期权障碍外，另有5.8亿美元的单纯期权也将到期(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)