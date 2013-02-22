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市场报道 | 2013年 2月 23日 星期六 06:41 BJT

纽约期市: 期棉连跌三周,本周稍早触及九个月高位后回调压力较大

路透纽约2月22日 - 期棉价格周五从稍早涨势中回落,本周录得第三周连跌,因强劲的美国出口数据未能盖过本周稍早触及九个月高位后回调压力.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 跌0.09美分,或0.1%,报每磅83.14美分.

周三期棉价格高见85.24美分,为去年5月来最高,但之后未能守住升势动能,较上周收盘水准跌约0.06%,连跌三周.

期棉今年迄今已经大涨超过9%,大致受到投机买盘带动,投机商将期棉净多头仓位增至两年半最多.

汤森路透初步数据显示,期棉成交清淡,仅约1.5万口,30日均值约2.4万口.(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)

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