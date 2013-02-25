纽约期市: 期棉连跌第三日并创一个月最低收位,因买家犹豫不决

路透纽约2月25日 - 期棉价格周一连续第三个交易日下跌,并创下四周以来最低收位,因投资者整固仓位和外围市场走软压制棉价,并阻碍纺织厂逢低买进.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 下跌1.42美分或1.7%,结算价报每磅81.72美分,为1月28日以来最低收位.今日还创下自1月25日以来最大单日跌幅.

期棉价格自上周触及的九个月高点回落,目前的横盘整理走势令纺织厂在买入前犹豫不决,担心价格进一步走低.金融市场大跌进一步加剧了价格压力.

"市场将跌至支撑位,直至买盘再度出现.纺织厂希望价格再低一些,所以当价格下跌时,他们就会回到场中."大宗商品投资公司LOGIC Advisors的合伙人Ron Lawson表示.

非商业交易员在2月19日止当周连续第六周增持期棉多仓和看涨期权,净多仓水平为2010年9月以来最高.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 王洋)