纽约期市: 期棉价格从两周低点回升并小幅收高,因纺织厂寻机买进

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约2月26日 - 期棉价格周二微升,在今日稍早因获利卖压而跌至近两周低点后,一些纺织厂借机买进.
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 上涨0.11美分或0.1%,结算价报每磅81.83美分,盘中稍早低见81.39美分,为2月13日以来最低.
棉花价格上周触及九个月高位后,已经回落逾4%.尽管棉价周二跌至两周低点,吸引纺织厂有限度买进,在收盘前帮助推升价格,但仍低于关键技术水准.
"随着价格下跌,曾出现过一些买盘,但目前这种动能已经消失."中型贸易公司Plexus Cotton的风险管理主管Peter Egli说.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至2月19日当周,商业性交易商持有的净空仓水平为2010年9月以来最高.
与此同时,投机客持有的期棉多仓和看涨期权规模则创下2010年9月以来最高,这一因素曾帮助推动棉价近期大涨.
成交量小幅回落.汤森路透初步数据显示,周二约成交17,000口,而30日平均值高于24,000口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。