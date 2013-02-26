纽约期市: 期棉价格从两周低点回升并小幅收高,因纺织厂寻机买进

路透纽约2月26日 - 期棉价格周二微升,在今日稍早因获利卖压而跌至近两周低点后,一些纺织厂借机买进.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 上涨0.11美分或0.1%,结算价报每磅81.83美分,盘中稍早低见81.39美分,为2月13日以来最低.

棉花价格上周触及九个月高位后,已经回落逾4%.尽管棉价周二跌至两周低点,吸引纺织厂有限度买进,在收盘前帮助推升价格,但仍低于关键技术水准.

"随着价格下跌,曾出现过一些买盘,但目前这种动能已经消失."中型贸易公司Plexus Cotton的风险管理主管Peter Egli说.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至2月19日当周,商业性交易商持有的净空仓水平为2010年9月以来最高.

与此同时,投机客持有的期棉多仓和看涨期权规模则创下2010年9月以来最高,这一因素曾帮助推动棉价近期大涨.

成交量小幅回落.汤森路透初步数据显示,周二约成交17,000口,而30日平均值高于24,000口.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰; 审校 张涛)