纽约期市: 期棉录得六个月来最大日升幅,受棉纺厂买盘提振

路透纽约2月27日 - 期棉周三录得六个月来最大单日涨幅,扳回了很大一部分自上周触及九个月高位后录得的跌幅.棉纺厂买盘提振棉价.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 上涨2.55美分或3.1%,结算价报每磅84.38美分,创下8月初以来最大单日涨幅.

近月合约 上涨2.4美分或3%至每磅82.73美分,为一个月来最大单日升幅.

自上周三达到九个月高位以来,期棉已累计下滑逾4%.

Newedge交易员Chris McGowan说:"棉厂正在支付这样的价格,支撑了市场.之前达到80美分有些难,但现在有了行业的参与."

"我们测试了85美分,之后市场有些回落.一些宏观因素打压了市场,"CMcGowan说.

不过周二跌至两周低点后引发的买盘,持续到周三.

据路透的初步数据,周三的成交量稍稍高于平均水平,接近27,000口,30日平均成交量为24,000口左右.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)