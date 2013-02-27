纽约期市: 期棉录得六个月来最大日升幅,受棉纺厂买盘提振

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透纽约2月27日 - 期棉周三录得六个月来最大单日涨幅,扳回了很大一部分自上周触及九个月高位后录得的跌幅.棉纺厂买盘提振棉价.
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 上涨2.55美分或3.1%,结算价报每磅84.38美分,创下8月初以来最大单日涨幅.
近月合约 上涨2.4美分或3%至每磅82.73美分,为一个月来最大单日升幅.
自上周三达到九个月高位以来,期棉已累计下滑逾4%.
Newedge交易员Chris McGowan说:"棉厂正在支付这样的价格,支撑了市场.之前达到80美分有些难,但现在有了行业的参与."
"我们测试了85美分,之后市场有些回落.一些宏观因素打压了市场,"CMcGowan说.
不过周二跌至两周低点后引发的买盘,持续到周三.
据路透的初步数据,周三的成交量稍稍高于平均水平,接近27,000口,30日平均成交量为24,000口左右.(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f