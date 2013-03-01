纽约期市：期棉刷新九个月高位，因数据显示上周出口强劲

路透纽约2月28日 - 期棉周四窜升至九个月高位，因美国一周出口数据强劲，表明近期的高价并未遏制需求，多头投机客也被吸引重回市场。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 升0.91美分，或1.1%,至85.29美分。合约此前一度高见85.97美分，为2012年5月来最高。

美国农业部表示，2月21日当周美国出口销售减少，但仍售出了15.29万包，比此前的四周均值高出5%。

更引人注目的是上周在高价位面前，持续出现海外买盘。

“出口数字喜人，尤其是在合约升至那些高位之时，”Knight Capital棉花专家Sharon Johnson说。

今年头两个月期棉合约涨幅接近9.7%，非商业性交易商也增持期棉和期权净多仓，至两年半高位。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 张涛)