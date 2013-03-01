纽约期市：期棉四周内首周上涨，持于近九个月高位

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透纽约3月1日 - 期棉价格周五收高，本周录得四周内首次上涨，因投机商再度买入以及商业交易员空头回补，带动期棉收复稍早失地。
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 升0.11美分，或0.1%，报每磅85.40美分。
期棉较上周五收盘涨约2.4%，并在周四创下85.97美分的九个月高位。
期棉2月升近3%，1月已大涨约9.5%，连涨两月令期棉今年迄今升了超过12%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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