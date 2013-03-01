纽约期市：期棉四周内首周上涨，持于近九个月高位

路透纽约3月1日 - 期棉价格周五收高，本周录得四周内首次上涨，因投机商再度买入以及商业交易员空头回补，带动期棉收复稍早失地。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 升0.11美分，或0.1%，报每磅85.40美分。