纽约期市：期棉触及10个月高位，受全球需求预期带动

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透纽约3月6日 - 棉花价格周三连涨第七日，触及10个月高位，因预期需求强劲及棉纺厂买进，这支持了投机者助长的近期升势。
洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 上涨0.26美分，或0.3%，结算价报每磅87.24美分，此前攀升至87.59美分，为2012年5月7日以来的最高水平。
尽管美元上涨及其他商品下跌，但棉花价格延续升势，因预期美国政府将在周五公布的月度报告中上调消费数据。
“我认为美国政府将上调消费预估。需求面的增长将帮助消化过剩供应，”经纪商T&K Futures & Options的Michael Smith说。
在七个交易日内，棉花每日攀升，录得逾一个月来最长逐日连涨。周三棉花价格上升，尽管美元指数 上涨，令商品承压，且汤森路透-Jefferies CRB商品指数 跌至2012年7月来的最低位。
棉花从年初迄今上升约14%，主要推动原因是上月非商业交易员增加在棉花期货和期权的多头头寸至2010年9月来的最高水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。