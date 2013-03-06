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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 06:14 BJT

纽约期市：期棉触及10个月高位，受全球需求预期带动

路透纽约3月6日 - 棉花价格周三连涨第七日，触及10个月高位，因预期需求强劲及棉纺厂买进，这支持了投机者助长的近期升势。

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花期货合约 上涨0.26美分，或0.3%，结算价报每磅87.24美分，此前攀升至87.59美分，为2012年5月7日以来的最高水平。

尽管美元上涨及其他商品下跌，但棉花价格延续升势，因预期美国政府将在周五公布的月度报告中上调消费数据。

“我认为美国政府将上调消费预估。需求面的增长将帮助消化过剩供应，”经纪商T&K Futures & Options的Michael Smith说。

在七个交易日内，棉花每日攀升，录得逾一个月来最长逐日连涨。周三棉花价格上升，尽管美元指数 上涨，令商品承压，且汤森路透-Jefferies CRB商品指数 跌至2012年7月来的最低位。

棉花从年初迄今上升约14%，主要推动原因是上月非商业交易员增加在棉花期货和期权的多头头寸至2010年9月来的最高水平。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)

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