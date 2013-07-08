纽约期市：期棉攀升至两周半高位，因谷物期货上扬和美元走软

路透纽约7月8日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一攀升逾1%，至两周半高位，受助于美元走软和谷物市场普涨，交易员静待在8月1日2013/14作物年度来临前的最后一个月度供需报告。

交投最活跃的12月期棉合约 上扬逾1%，至每磅85.95美分，为6月20日以来最高。

但在逼近86美分的重大技术阻力位时，期棉削减部分涨幅。收报每磅85.33美分，日内上扬0.3%，或0.35美分。

美国玉米期价上扬。美元兑主要货币从三年高位回落。

近几日，期棉价格走势震荡，因各种相互矛盾的供需因素让交易商很纠结。

一方面，下一作物年美国棉花产量将较2012/13作物年大幅减少，部分因西南部玉米带的干旱天气。另一方面，印度进入雨季，这是逾10年来天气状况最佳的雨季，预示着可能会丰产。