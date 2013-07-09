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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 04:49 BJT

纽约期市：期棉攀升至两周半高位，受谷物市场强势带动

路透纽约7月9日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二升至两周半高位，跟随谷物市场升势，因投资人担心美国作物质量，提振价格。

交投最活跃的12月期棉合约 收高0.65美分，或0.8%，至每磅85.98美分。盘中高见86.23美分，为该合约6月20日来最高。

对燥热天气可能损及美国作物的担忧提振谷物价格，但期棉在86美分有强劲阻力，且棉纺厂买盘迟滞，令期棉今日升势受限。

交易员关注美国农业部周四将公布的月度作物报告，届时农业部将对2013/14年度美国供应的预估进行更新，且将再度预估本作物年度的全球消费量。

ICE-7月期棉 今日到期，收高0.07美分或0.08%，报每磅83.90美分，较12月合约贴水2.08美分。(完)

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