纽约期市：期棉攀升至三周高位，市场静待美国农业部月度供需报告

****澳新经济指标预测--4月5日-4月12日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4日(二) 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 49.0 4月5日(三) 暂无重要经济指标公布 4月6日(四) 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 53.1 4月7日(五) 暂无重要经济指标公布 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资
路透纽约7月10日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三扩大涨幅，升至三周高位，受干燥天气忧虑、中国恢复进口的传言以及美元大幅走软等因素提振。
交易商密切关注美国农业部将于周四公布的月度供需报告，其中包括最新美国2013/14年棉花供应预期和当前作物年度全球棉花消费预估。
创纪录的全球库存水平预计将继续增加，因全球最大棉花市场中国建设其战略储备，不过，中国以外市场的供应一直在不断收紧。
ICE指标12月期棉合约 收涨0.81美分，报每磅86.79美元，接近日高86.89美分，此为6月19日以来最高。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日公布的最新一次政策会议记录使对联储将在短期内缩减刺激规模的预期降温。消息公布后，美元兑欧元和日圆走软，这也提振期棉价格。
对美国最大棉花种植州德州的干热天气可能损害作物的忧虑也助燃期棉涨势。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4日(二) 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 49.0 4月5日(三) 暂无重要经济指标公布 4月6日(四) 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 53.1 4月7日(五) 暂无重要经济指标公布 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资
路透首尔4月5日 - 韩国央行周三公布，韩国3月底外汇储备较上月增 长，升至六个月高位3,753.0亿美元。 3月外汇储备水准为去年9月创下纪录高位3,777.7亿美元以来最高。 韩国央行表示，3月外汇储备较2月的3,739.1亿美元增加13.9亿美元 ，因欧元和日圆升值，令总体外汇储备以美元计算的价值上升。 截至今年3月，韩国的外汇储备量全球排名第八。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377.77 375. 46(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。