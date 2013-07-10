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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 05:42 BJT

纽约期市：期棉攀升至三周高位，市场静待美国农业部月度供需报告

路透纽约7月10日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三扩大涨幅，升至三周高位，受干燥天气忧虑、中国恢复进口的传言以及美元大幅走软等因素提振。

交易商密切关注美国农业部将于周四公布的月度供需报告，其中包括最新美国2013/14年棉花供应预期和当前作物年度全球棉花消费预估。

创纪录的全球库存水平预计将继续增加，因全球最大棉花市场中国建设其战略储备，不过，中国以外市场的供应一直在不断收紧。

ICE指标12月期棉合约 收涨0.81美分，报每磅86.79美元，接近日高86.89美分，此为6月19日以来最高。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日公布的最新一次政策会议记录使对联储将在短期内缩减刺激规模的预期降温。消息公布后，美元兑欧元和日圆走软，这也提振期棉价格。

对美国最大棉花种植州德州的干热天气可能损害作物的忧虑也助燃期棉涨势。(完)

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