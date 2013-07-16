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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 05:45 BJT

纽约期市：期棉跌至两周低点，因棉纺厂买盘有限及技术性疲弱

路透纽约7月16日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至两周低点，因棉纺厂买盘有限及技术性疲弱打压，且预报美国主要棉花产地-德州将有降雨，缓解旱情影响供应的担忧。

交投最活跃的12月期棉合约 跌0.73美分或0.9%，报每磅84.37美分，盘中低见83.91美分，为7月1日来最低。

Flanagan Trading Corp的John Flanagan表示，“棉纺厂缺乏买兴，给了价格下滑的机会。”

中国需求在截至7月31日止的2012/13作物年度中的大部分时间支撑了全球棉花的价格，但近期数据显示中国需求步幅放缓。

中国棉花协会公布，上月中国棉花进口总计26.98万吨，同比减少逾40%。(完)

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