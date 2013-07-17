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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 04:36 BJT

纽约期市：期棉续跌至逾两周低点，因缺乏需求及德州降雨

路透纽约7月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连跌第二日，降至逾两周最低，因棉纺厂需求缺乏、技术性疲弱以及美国主要棉花产地-德州将有降雨，缓解旱情影响供应的担忧。

交投最活跃的12月期棉合约 跌0.7美分或0.8%，报每磅83.67美分，盘中低见83.58美分，为7月1日来最低。

汤森路透初步数据显示，成交量总计约9,700口，远低于30日均值约2.67万口。

交易商表示，需求受限，棉纺厂不愿在市场下跌之际买入。(完)
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