纽约期市：期棉升幅为两周来最多，因投资人回补空头

路透纽约7月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，为三个交易日内首次，且录得7月初来最大单日涨幅，交易员说，因纺织厂需求增加引发市场回补空头。

交投最活跃的12月期棉合约 上涨1.18美分或1.4%，收报每磅84.85美分。

有限的纺织厂买盘及市场回补空头，令期棉价格在清淡交投中攀升。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话缓和了对美联储将如何缩减刺激计划的忧虑，投资人买入棉花，使期棉扩大涨幅。

汤森路透初步数据显示，交投疏落，成交量为约15,000口，30日均值为24,000口。