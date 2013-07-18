纽约期市：期棉升幅为两周来最多，因投资人回补空头

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约7月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上涨，为三个交易日内首次，且录得7月初来最大单日涨幅，交易员说，因纺织厂需求增加引发市场回补空头。
交投最活跃的12月期棉合约 上涨1.18美分或1.4%，收报每磅84.85美分。
有限的纺织厂买盘及市场回补空头，令期棉价格在清淡交投中攀升。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话缓和了对美联储将如何缩减刺激计划的忧虑，投资人买入棉花，使期棉扩大涨幅。
汤森路透初步数据显示，交投疏落，成交量为约15,000口，30日均值为24,000口。
尽管12月棉花合约 上涨，但它连续第六日收在50日和100日移动均线下方。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。