纽约期市：期棉基本持稳，在上周上扬后盘整

路透纽约7月22日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一基本持稳，成交清淡，交易商称，在投资者买盘推动下录得逾一个月来最大两日涨幅后盘整。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 小涨0.01美分，或0.01%，收报每磅86.19美分。

今日棉花价格几无变动，根据汤森路透数据，约有8,000口合约成交，30日均值约为24,000口。

交易商称，期棉在上周末受投机客驱动大涨后进行盘整。因预期有来自中国的需求，以及交易所库存减少，导致期棉价格上周晚些时候飙升。

交易商认为，中国销售国储棉花是其对海外棉花需求可能放缓的迹象。

根据ICE最新数据，在再度锐减21,000包后，交易所库存降至4月来最低，总计为448,000包。