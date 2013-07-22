纽约期市：期棉基本持稳，在上周上扬后盘整

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透纽约7月22日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一基本持稳，成交清淡，交易商称，在投资者买盘推动下录得逾一个月来最大两日涨幅后盘整。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 小涨0.01美分，或0.01%，收报每磅86.19美分。
今日棉花价格几无变动，根据汤森路透数据，约有8,000口合约成交，30日均值约为24,000口。
交易商称，期棉在上周末受投机客驱动大涨后进行盘整。因预期有来自中国的需求，以及交易所库存减少，导致期棉价格上周晚些时候飙升。
交易商认为，中国销售国储棉花是其对海外棉花需求可能放缓的迹象。
根据ICE最新数据，在再度锐减21,000包后，交易所库存降至4月来最低，总计为448,000包。
ICE最新数据显示，上周五，未平仓合约总计为163,696口，上周最后两天增加4,242口。在价格攀升的过程中未平仓合约增加，是市场建立新多头头寸的证据。
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月