纽约期市：期棉下滑，因美国棉花供应忧虑缓解和投资人获利了结

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约7月23日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二小幅下跌，因投资人在期棉近期上涨后获利了结，且因美国新作棉花前景改善，缓和供应忧虑。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 下跌0.52美分，或0.6%，收报每磅85.67美分，在下跌至84.60美分低位后缩减跌幅。
周一市场收市后公布的美国政府周度作物生长报告显示，生长状况不佳的2013/14年棉花减少。
作物前景改善及德州干旱忧虑因近期降水而缓解，令投资人对8月1日开始的新作物年的供应忧虑缓和。
棉花价格过去三日上涨，ICE数据显示，周一未平仓合约增加5,040口，至总计164,494口，这是市场建立新多头头寸的凭证。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。