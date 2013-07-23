纽约期市：期棉下滑，因美国棉花供应忧虑缓解和投资人获利了结

路透纽约7月23日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二小幅下跌，因投资人在期棉近期上涨后获利了结，且因美国新作棉花前景改善，缓和供应忧虑。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 下跌0.52美分，或0.6%，收报每磅85.67美分，在下跌至84.60美分低位后缩减跌幅。

周一市场收市后公布的美国政府周度作物生长报告显示，生长状况不佳的2013/14年棉花减少。

作物前景改善及德州干旱忧虑因近期降水而缓解，令投资人对8月1日开始的新作物年的供应忧虑缓和。