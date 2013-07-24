纽约期市：期棉基本持平，受助于美国供应收紧但需求疑虑限制涨幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约7月24日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三基本持平，陷于区间波动，一方面市场感觉美国供应不断收紧，但另一方面涨势受限，因中国经济成长放缓的迹象引发市场担忧该国需求减少。
ICE指标12月棉花期货 收涨0.07美分，或0.08%，报每磅85.74美分。
交易商称，市场感觉美国供应在8月1日开始的新作物年度可能收紧，因交易所库存降至逾五个月低位，且由于美国本作物季稍早的天气状况不利于播种和作物生长，所以预计新作收割可能推迟。
交易商称，期棉涨幅受限，因棉纺厂买入缓慢，且市场担忧中国经济成长可能放缓。中国是全球多种原材料的最大消费国，数据显示，中国制造业连续第三个月萎缩。
根据ICE提供的最新数据，交易所认证库存约为25.2万包，为自2月以来最低，且远低于月初时的逾60万包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。