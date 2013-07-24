纽约期市：期棉基本持平，受助于美国供应收紧但需求疑虑限制涨幅

路透纽约7月24日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周三基本持平，陷于区间波动，一方面市场感觉美国供应不断收紧，但另一方面涨势受限，因中国经济成长放缓的迹象引发市场担忧该国需求减少。

ICE指标12月棉花期货 收涨0.07美分，或0.08%，报每磅85.74美分。

交易商称，市场感觉美国供应在8月1日开始的新作物年度可能收紧，因交易所库存降至逾五个月低位，且由于美国本作物季稍早的天气状况不利于播种和作物生长，所以预计新作收割可能推迟。

交易商称，期棉涨幅受限，因棉纺厂买入缓慢，且市场担忧中国经济成长可能放缓。中国是全球多种原材料的最大消费国，数据显示，中国制造业连续第三个月萎缩。

根据ICE提供的最新数据，交易所认证库存约为25.2万包，为自2月以来最低，且远低于月初时的逾60万包。(完)

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