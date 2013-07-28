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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:29 BJT

全球商品：中国仓储计划及美国库存较低料将推动棉价走势

路透7月26日 - 贸易公司路易达孚(Louis Dreyfus)全球棉花部门负责人Joe Nicosia表示，在新的作物年度，中国政府储备计划以及美国库存水平较低将继续推动棉价走势。

Nicosia称，美国库存达到“危险的低点”，中国储备库存计划也存在需求，这在8月1日开始的2013/14作物年度将继续推动棉价走势。

而且他还表示，棉花产业“很有可能”看到2014/15年度中国政策的变化。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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