版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 04:41 BJT

纽约期市：期棉在交投清淡中下滑，因忧虑中国及静待美联储会议

路透纽约7月29日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周一下滑，因在美国联邦储备理事会(美联储/FEd)会议前，投资人感到不安，且对中国经济成长的忧虑加重，投资人卖出。

交投最活跃的12月棉花期货 收跌0.41美分，或0.5%，报每磅84.71美分。

周一美股下滑且美元上涨，美联储周二将开始为期两天政策会议，交易商将留意美联储撤走宽松货币政策的任何迹象。

全球商品市场指标汤森路透-Jefferies CRB指数 触及近三周低位。

交易员关注本周中国将公布的官方制造业采购经理人指数，上周公布的数据直指制造业活动放缓。

12月棉花合约 收位低于50日和100日移动均线切入位分别在85.24美分和85.72美分，为市场面临技术压力的迹象。

汤森路透数据显示，成交量不足11,000口，30日均值为24,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐