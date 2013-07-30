纽约期市：期棉在清淡交投中上扬，因美国短期供应吃紧

路透纽约7月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，交易商称，因担忧美国供应吃紧，但收盘时脱离日内高位。

指标ICE-12月棉花期货 小涨0.43美分，或0.5%，报每磅85.14美分。

交易商称，市场成交清淡，尽管盘中一波买盘推动价格急升1.8%，至86.24美分的日内高位。

在本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)、欧洲央行和英国央行公布利率决定前，投资者调整头寸。

尽管预期全球库存创纪录，但对美国短期库存吃紧的担忧支撑棉花期价。

美国棉花种植和生长条件不理想，使交易商担忧在8月1日开始的新作物年度，美国供应可能延迟。

根据ICE最新公布的数据，交易所库存约为14.8万包，低于本月初的逾60万包。