纽约期市：期棉在清淡交投中上扬，因美国短期供应吃紧

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约7月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上扬，交易商称，因担忧美国供应吃紧，但收盘时脱离日内高位。
指标ICE-12月棉花期货 小涨0.43美分，或0.5%，报每磅85.14美分。
交易商称，市场成交清淡，尽管盘中一波买盘推动价格急升1.8%，至86.24美分的日内高位。
在本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)、欧洲央行和英国央行公布利率决定前，投资者调整头寸。
尽管预期全球库存创纪录，但对美国短期库存吃紧的担忧支撑棉花期价。
美国棉花种植和生长条件不理想，使交易商担忧在8月1日开始的新作物年度，美国供应可能延迟。
根据ICE最新公布的数据，交易所库存约为14.8万包，低于本月初的逾60万包。
对美国短期库存紧张的担忧使12月合约 较2014年3月合约 出现溢价。贸易商称，对于一个预期将出现全球供应过剩的市场，这是一个不常见的现象。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。