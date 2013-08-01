纽约期市：期棉小涨，因担忧美国短期供应吃紧

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约8月1日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四小涨，延续在交投清淡的情况下呈区间波动的走势，市场担忧尽管预期全球库存巨大，但美国新作物年度前几个月供应吃紧，提振棉花价格。
指标ICE-12月期棉合约 收涨0.25美分，或0.3%，报每磅85.43美分。
新作收割预计将推迟，加之交易所库存骤降，证实了交易商对美国供应吃紧的担忧，使期棉价格在2013/14作物年度的首个交易日小涨。
根据ICE提供的数据，交易所库存降至72,000包之下，为11月以来最低。
交易商称，交易所库存从一个月前的60万包骤降，引发市场担忧美国短期供应紧蹙，不过，缺乏棉纺厂买盘和美元走强限制了周四的涨幅。
美国政府数据显示，截至7月25日当周，美国棉花的销售和付运均下降，证实了市场对近期需求放缓的担忧。
美元指数 上扬使棉花期价承压。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选