纽约期市：期棉小涨，因担忧美国短期供应吃紧

路透纽约8月1日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周四小涨，延续在交投清淡的情况下呈区间波动的走势，市场担忧尽管预期全球库存巨大，但美国新作物年度前几个月供应吃紧，提振棉花价格。

指标ICE-12月期棉合约 收涨0.25美分，或0.3%，报每磅85.43美分。

新作收割预计将推迟，加之交易所库存骤降，证实了交易商对美国供应吃紧的担忧，使期棉价格在2013/14作物年度的首个交易日小涨。

根据ICE提供的数据，交易所库存降至72,000包之下，为11月以来最低。

交易商称，交易所库存从一个月前的60万包骤降，引发市场担忧美国短期供应紧蹙，不过，缺乏棉纺厂买盘和美元走强限制了周四的涨幅。

美国政府数据显示，截至7月25日当周，美国棉花的销售和付运均下降，证实了市场对近期需求放缓的担忧。