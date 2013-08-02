纽约期市：期棉下滑，因预期印度丰产

重温稿-人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
路透纽约8月2日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五下滑，在淡静交投中区间波动，因市场担心全球第二大产棉国-印度丰产，且美国就业数据平平抵消交易所库存不断减少的影响。
印度放宽出口限制的消息打压期棉价格。强降雨提振了农户的产量预期。
KCG Futures棉花专家Sharon Johnson表示，产量很有可能创更高纪录令价格承压。
指标ICE-12月期棉合约 收低0.45美分，或0.5%，报每磅84.98美分。本周价格小幅下滑。
根据ICE提供的数据，交易所库存由71,848包降至70,644包，为去年年底以来最低。
数据显示，美国7月失业率下降，但非农就业岗位增幅放缓。(完)
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日(二) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 +2.7% -3.2% (较上年同期) -- -8.2% 4月12-14日 2350 日本投资外