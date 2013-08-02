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亚洲 | 2013年 8月 3日 星期六 04:28 BJT

纽约期市：期棉下滑，因预期印度丰产

路透纽约8月2日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周五下滑，在淡静交投中区间波动，因市场担心全球第二大产棉国-印度丰产，且美国就业数据平平抵消交易所库存不断减少的影响。

印度放宽出口限制的消息打压期棉价格。强降雨提振了农户的产量预期。

KCG Futures棉花专家Sharon Johnson表示，产量很有可能创更高纪录令价格承压。

指标ICE-12月期棉合约 收低0.45美分，或0.5%，报每磅84.98美分。本周价格小幅下滑。

根据ICE提供的数据，交易所库存由71,848包降至70,644包，为去年年底以来最低。

数据显示，美国7月失业率下降，但非农就业岗位增幅放缓。(完)
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