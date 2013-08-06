纽约期市：ICE期棉收升，因德州天气乾燥

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约8月6日 - 美国棉花期货周二温和上涨，持于七周交投区间的中点，从美国德州棉花田乾燥且美国需求稳健得到支撑，盖过了全球作物供应充裕的影响。
许多市场人士离场观望，静待美国农业部(USDA)在8月12日公布8月供需报告。12月棉花合约成交清淡，成交量为8,452口。
经纪表示，他们在等待看看美国棉花产量会否高于USDA在7月预估的1,350万包，因部份分析师认为，尽管德州棉花有很大百分比的作物可能不佳，但产量可能较USDA在7月预估的更多。
美国德州作物宽阔区域迎来乾燥炎热的天气，对德州棉花前景构成威胁。德州是美国最大棉花种植州。
指标ICE-12月期棉合约 收高0.49美分，或0.6%，报每磅85.69美分。
在印度，忧虑棉花作物出产及质量推高棉花价格，因印度西部马哈拉施特拉邦降雨太多。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。