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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 05:43 BJT

纽约期市：ICE期棉收升，因德州天气乾燥

路透纽约8月6日 - 美国棉花期货周二温和上涨，持于七周交投区间的中点，从美国德州棉花田乾燥且美国需求稳健得到支撑，盖过了全球作物供应充裕的影响。

许多市场人士离场观望，静待美国农业部(USDA)在8月12日公布8月供需报告。12月棉花合约成交清淡，成交量为8,452口。

经纪表示，他们在等待看看美国棉花产量会否高于USDA在7月预估的1,350万包，因部份分析师认为，尽管德州棉花有很大百分比的作物可能不佳，但产量可能较USDA在7月预估的更多。

美国德州作物宽阔区域迎来乾燥炎热的天气，对德州棉花前景构成威胁。德州是美国最大棉花种植州。

指标ICE-12月期棉合约 收高0.49美分，或0.6%，报每磅85.69美分。

在印度，忧虑棉花作物出产及质量推高棉花价格，因印度西部马哈拉施特拉邦降雨太多。(完)
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