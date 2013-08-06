纽约期市：ICE期棉收升，因德州天气乾燥

路透纽约8月6日 - 美国棉花期货周二温和上涨，持于七周交投区间的中点，从美国德州棉花田乾燥且美国需求稳健得到支撑，盖过了全球作物供应充裕的影响。

经纪表示，他们在等待看看美国棉花产量会否高于USDA在7月预估的1,350万包，因部份分析师认为，尽管德州棉花有很大百分比的作物可能不佳，但产量可能较USDA在7月预估的更多。