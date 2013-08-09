纽约期市：ICE期棉本周涨幅为八周来最大，受投资人买盘带动

路透纽约8月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收低，因投资人在之前两日棉价大幅攀升后获利了结，本周期棉上涨4.6%，录得6月中来最大周度升幅。

交投最为活络的ICE期棉12月合约 下跌0.32美分，或0.4%，收报每磅88.93美分。

尽管今日小幅收低，但指标合约 本周上涨4.6%，交易员称，因本周稍早突破技术位后引发投机性买盘。

ICE最新数据显示，周四未平仓合约总计191,123口，较上周五增加18,062口。

“我们看到未平仓合约大幅跳涨，因为有新的贸易卖盘及新的投机性买盘，”商品投资公司LOGIC Advisors合作伙伴Ron Lawson说，“投机客在棉花价格本周上升后锁定获利。”

周五美国政府公布的周度数据显示，在截至8月6日当周，投机者增加其棉花期货和期权多头押注。