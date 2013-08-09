纽约期市：ICE期棉本周涨幅为八周来最大，受投资人买盘带动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约8月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五收低，因投资人在之前两日棉价大幅攀升后获利了结，本周期棉上涨4.6%，录得6月中来最大周度升幅。
交投最为活络的ICE期棉12月合约 下跌0.32美分，或0.4%，收报每磅88.93美分。
尽管今日小幅收低，但指标合约 本周上涨4.6%，交易员称，因本周稍早突破技术位后引发投机性买盘。
ICE最新数据显示，周四未平仓合约总计191,123口，较上周五增加18,062口。
“我们看到未平仓合约大幅跳涨，因为有新的贸易卖盘及新的投机性买盘，”商品投资公司LOGIC Advisors合作伙伴Ron Lawson说，“投机客在棉花价格本周上升后锁定获利。”
周五美国政府公布的周度数据显示，在截至8月6日当周，投机者增加其棉花期货和期权多头押注。
交易员关注在周一1600 GMT公布的美国政府月度供需报告，此为政府发布的首份2013/14作物年度供需报告。2013/14作物年在8月1日开始。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。