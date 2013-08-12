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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 05:10 BJT

纽约期市：ICE期棉触及约两个月高位，因USDA下调产量预估

路透纽约8月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上涨至6月中来的最高水平，此前美国农业部(USDA)下调美国和全球棉花产量预估值，且低于市场的预估值。

指标ICE期棉12月合约 上涨1.15美分，或1.3%，收报每磅90.08美分，盘中攀升至90.39美分，为约两个月高位。

在美国农业部下调2013/14年美国和全球棉花产量预估后，12月棉花合约扭转稍早跌幅，收在关键心理关口90美分的上方。

USDA预期美国棉花产量为1,305万包，将为四年来最低水平，且低于市场预估中值的1,375万包。

此外，USDA将2014年7月底美国棉花库存预估下调至280万包，7月时预估为290万包。

今年全球棉花产量预估为1.1638亿包，低于上月预估的1.1802亿包，因为美国收成下降和中国天气不佳。

全球棉花结转库存预料为9,377万包，仍创下纪录高位，尽管低于7月时预估的9,434万包。

ICE最新数据显示，未平仓合约攀升至193,442口，较上周上升超过20,381口。(完)
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