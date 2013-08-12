纽约期市：ICE期棉触及约两个月高位，因USDA下调产量预估

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约8月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上涨至6月中来的最高水平，此前美国农业部(USDA)下调美国和全球棉花产量预估值，且低于市场的预估值。
指标ICE期棉12月合约 上涨1.15美分，或1.3%，收报每磅90.08美分，盘中攀升至90.39美分，为约两个月高位。
在美国农业部下调2013/14年美国和全球棉花产量预估后，12月棉花合约扭转稍早跌幅，收在关键心理关口90美分的上方。
USDA预期美国棉花产量为1,305万包，将为四年来最低水平，且低于市场预估中值的1,375万包。
此外，USDA将2014年7月底美国棉花库存预估下调至280万包，7月时预估为290万包。
今年全球棉花产量预估为1.1638亿包，低于上月预估的1.1802亿包，因为美国收成下降和中国天气不佳。
全球棉花结转库存预料为9,377万包，仍创下纪录高位，尽管低于7月时预估的9,434万包。
ICE最新数据显示，未平仓合约攀升至193,442口，较上周上升超过20,381口。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选