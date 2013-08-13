纽约期市：ICE期棉涨至近五个月高位，因投资人买入

路透纽约8月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二放量上涨，至近五个月高位，受助于投机买盘及担忧美国棉花供给紧张。

指标ICE期棉12月合约 劲涨1.64美分，或1.8%，收报每磅91.72美分，盘中攀升至92.54美分。

此为次月合约自3月中来最高位价格，当时期棉价格攀升至一年高位。

ICE最新数据显示，周一未平仓合约攀升至198,452口，当日未平仓合约增加23,731口。

“在很清淡的卖盘下，许多投机者买入棉花，”一美国交易商说。

花旗驻芝加哥期货专家Sterling Smith说，担忧降雨将继续影响美国作物生长推动了棉花买盘，因“威胁作物生长的天气”移向关键的棉花种植区。

周一，美国农业部将美国棉花产量预估下调，至四年来最小规模，称东南部单产下降。

美国农业部周一公布的预估也显示，美国仓库的棉花库存少于预期，且预计2014年7月底美国棉花结转库存将为三年来最小。