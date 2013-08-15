纽约期市：期棉小升，在本周稍早上涨后连续第二日盘整

路透纽约8月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小幅上升，在近期大涨后进行盘整。投机者的看涨买盘及忧虑美国棉花短期供应紧张，推动期棉价格近期一度涨至约五个月高位。

ICE指标12月期棉合约 小跌0.24美分，或0.3%，报每磅91.79美分。

本周稍早，次月期棉合约 触及近五个月高位92.54美分。

在日内大部份时间下跌后，期棉小幅上涨，因谷物市场上涨及忧虑美国东南部地区持续降雨将损害作物，这为棉花提振支撑。

“过去两天棉花价格在大涨后进行盘整。这反应市场对有基本面因素可推高棉价不是很有信心，”Flanagan Trading Corp.的John Flanagan说。

不过，天气预报仍显示将迎来降雨，市场仍担忧东南部作物将因此受到损害。(完)

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