纽约期市：期棉小升，在本周稍早上涨后连续第二日盘整

港报社评：美中朝堆筹码，能否有惊无险？--经济日报4月13日
朝鲜半岛局势剑拔弩张，环球金融市场却相对平静，认为中美朝都不想打仗，各方不断堆叠筹码旨在吓唬。北韩领袖金正恩或再有动作，但相信不会越美国底綫，危机可能有惊无险拖过去。
路透纽约8月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四小幅上升，在近期大涨后进行盘整。投机者的看涨买盘及忧虑美国棉花短期供应紧张，推动期棉价格近期一度涨至约五个月高位。
ICE指标12月期棉合约 小跌0.24美分，或0.3%，报每磅91.79美分。
本周稍早，次月期棉合约 触及近五个月高位92.54美分。
在日内大部份时间下跌后，期棉小幅上涨，因谷物市场上涨及忧虑美国东南部地区持续降雨将损害作物，这为棉花提振支撑。
“过去两天棉花价格在大涨后进行盘整。这反应市场对有基本面因素可推高棉价不是很有信心，”Flanagan Trading Corp.的John Flanagan说。
不过，天气预报仍显示将迎来降雨，市场仍担忧东南部作物将因此受到损害。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
朝鲜半岛局势剑拔弩张，环球金融市场却相对平静，认为中美朝都不想打仗，各方不断堆叠筹码旨在吓唬。北韩领袖金正恩或再有动作，但相信不会越美国底綫，危机可能有惊无险拖过去。
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