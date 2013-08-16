纽约期市：ICE期棉触及五个月高位，受投机者买盘推动

路透纽约8月16日 - 棉花期货周五大涨至五个月高位，受助于投机者买盘及忧虑美国棉花供应紧张。美国是全球最大棉花出口国。

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 劲涨1.53美分，或1.7%，收报每磅93.32美分，此前攀升至五个月高位93.72美分。

交易员称，投机者对棉花的买兴重燃，因在8月7日棉花价格升穿技术水平，使期棉技术面转为看涨，且价格在过去八个交易日中累计攀升约9%。

美国东南部地区预料将迎来降雨，继续使人忧虑降雨将损害棉花，且提振棉花价格在周五升至新高。

根据交易所最新数据，未平仓合约继续攀升，在周四上升至4月来的最高水平。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)