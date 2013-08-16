纽约期市：ICE期棉触及五个月高位，受投机者买盘推动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约8月16日 - 棉花期货周五大涨至五个月高位，受助于投机者买盘及忧虑美国棉花供应紧张。美国是全球最大棉花出口国。
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 劲涨1.53美分，或1.7%，收报每磅93.32美分，此前攀升至五个月高位93.72美分。
交易员称，投机者对棉花的买兴重燃，因在8月7日棉花价格升穿技术水平，使期棉技术面转为看涨，且价格在过去八个交易日中累计攀升约9%。
美国东南部地区预料将迎来降雨，继续使人忧虑降雨将损害棉花，且提振棉花价格在周五升至新高。
根据交易所最新数据，未平仓合约继续攀升，在周四上升至4月来的最高水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。