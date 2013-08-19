纽约期市：ICE期棉下跌，因在近期上涨后投机者买盘缓慢

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透纽约8月19日 - 棉花期货周一小跌，从上周触及的五个月高位回落，因投资人买盘猛增的势头放缓。
洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 下跌0.46美分，或0.5%，收报每磅92.86美分。
投机者买盘推动棉花价格过去九个交易日累计上涨逾8%，期间次月期棉合约上周涨至3月中来最高的93.72美分。
在周五收市后公布的美国政府周度报告显示，非商业交易商将棉花期货和期权净多头头寸增至3月来的最高水平，当时近月棉花价格急升至大约94美分的一年高位。
目前交投最活跃的次月合约 在近几个交易日上升，ICE最新数据显示，未平仓合约攀升至五个月来最高水平，因投机客的买兴重燃。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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