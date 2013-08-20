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市场报道 | 2013年 8月 21日 星期三 06:33 BJT

纽约期市：ICE期棉跌停，因供应忧虑缓和

路透纽约8月20日 - 洲际交易所(ICE)棉花期货周二跌停，录得一年来最大单日跌幅，因迹象显示全球棉花产量可能高于预期，促使近几个交易日买入推高棉价的投机者变为卖家。

洲际交易所(ICE)指标12月期棉合约 收低4.3%，触及跌停限制4美分，报每磅88.86美分。

周二棉价大跌之前，在一段长时间内上涨，令投机者增加对棉花的投资。

但交易员说，供应忧虑持续缓和，且市场愈发忧虑棉花价格高企将损及需求，令价格涨势失去动能，且触及止损卖单，造成棉价深度下跌。

在周一收市后，美国政府周度报告显示美国棉花生长状况持续改善，这可能不利棉花价格。美国是全球最大棉花出口国。

交易员说，预期印度棉花收成增加，进一步缓和供应忧虑。印度是全球第二大棉花生产国。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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